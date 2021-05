Luis Suárez haalt wederom uit: ‘Ronald Koeman heeft niet zo veel persoonlijkheid’

Luis Suárez heeft geen goed woord over voor Barcelona-trainer Ronald Koeman. De Uruguayaanse aanvaller die kampioen is geworden met Atlético Madrid baalt nog steeds van zijn vertrek uit Catalonië, de rol van de Nederlandse trainer zit hem daarin niet lekker.

De ex-aanvaller van FC Groningen en Ajax speelde sinds 2014 bij Barcelona, maar werd daar voorafgaand aan dit seizoen bedankt voor bewezen diensten. De club had hem niet meer nodig, Suárez moest per direct vertrekken, zo luidde de keiharde boodschap. De wraak van de Uruguayaan (die het totaal niet eens was met dat besluit) is zoet: hij werd kampioen met Atlético Madrid, mede door zelf uit te blinken. Na het behalen van de titel haalde hij al uit naar zijn ex-club, nu heeft hij daar nog een schepje bovenop gedaan.

In gesprek met het tv-programma El Partidazo de Copa ging het ook over zijn vertrek uit Catalonië. ,,Vooropgesteld: ik ben Barcelona dankbaar voor alles. Maar het is duidelijk dat de toenmalige president alles rondom mijn situatie in de media heeft geroepen, in plaats van mij gewoon te bellen... Toen ze wilden dat Lionel Messi langer bleef, belden ze mij om hem over te halen, ze belden Antoine Griezmann op. Maar waarom belden ze mij niet om te zeggen dat ik weg moest?”

Ook heeft Suárez geen goed woord over voor de handelswijze van trainer Koeman. ,,Ook hij kwam niet naar me toe om me te vertellen dat hij me niet meer nodig had, dat hij een ander soort spits zocht. Op een gegeven moment zei de trainer tegen me: “Als deze situatie morgen niet is opgelost, dan reken ik op je voor de volgende wedstrijd”. Op dat moment realiseerde ik me dat Koeman niet zo veel persoonlijkheid heeft. Het werd hem verteld van bovenaf.”