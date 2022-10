Luis Suárez flikt het en helpt Nacional aan titel in Uruguay

Nacional won zondagavond met 1-4 van Liverpool in het Estadio Centenario in Montevideo, waar vooral supporters van Nacional aanwezig waren. Suárez en zijn Argentijnse aanvalspartner Emmanuel Gigliotti (ook 35 jaar) scoorden allebei twee keer.

Suárez had al zes landstitels op zijn palmares staan. In het seizoen 2010/2011 met Ajax, al vertrok hij destijds in de winter naar Liverpool. Hij werd vier keer kampioen met FC Barcelona en in het seizoen 2020/2021 nog met Atlético Madrid, toen hij 21 keer scoorde in 32 duels na zijn gedwongen vertrek bij Barça.