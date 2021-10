Luis Enrique vol lof over wonderkind van Barcelona: ‘Hij is de toekomst van Spanje’

Luis Enrique kwam gisteravond bijna woorden tekort om te beschrijven hoe hij genoten had van Gavi. Het wonderkind van FC Barcelona werd met 17 jaar en 62 dagen de jongste speler ooit in de Spaanse nationale ploeg en hield in de halve finale van de Nations League tegen Italië zijn grote voorbeeld Marco Verratti in toom.

,,Hij speelde alsof hij op het schoolplein stond, of in de achtertuin van zijn huis”, zei een trotse bondscoach na de 2-1 zege. ,,Het is een genoegen om een ​​speler van deze kwaliteit en persoonlijkheid in de ploeg te hebben. Hij is de toekomst en het heden van het Spaanse voetbal, net als nog wat andere jongens.”

,,Bovendien speelde hij tegen Marco Verratti, zijn idool!. Hij kreeg van mij te horen dat hij van begin tot eind Verratti in toom moest houden en hij vond het fantastisch.”

Spanje won in Milaan met 2-1 en maakte zo een einde aan de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden van Italië. ,,Er is voldoening dat we in de finale staan, niet dat we een einde aan die serie hebben gemaakt”, vond Enrique. ,,Italië verdiende dat record en die ploeg zal goed blijven spelen. Ik denk dat we hier een van de beste voetbalwedstrijden hebben gezien op internationaal niveau.”

Volledig scherm Marco Verratti probeert Gavi af te stoppen door aan het shirtje te hangen. © EPA

‘Gavi, waar kom jij vandaan?’

Ook de Spaanse media was op zijn zachts gezegd onder de indruk van de 17-jarige middenvelder.

Dagblad Sport schrijft: ,,Gavi's spel was oogverblindend zo mooi. Hij is een belangrijk onderdeel van de goed spelende ploeg.” Mundo beschrijft het debuut van Gavi als een bioscoopfilm.



De harten van de redactie van Marca waren in de 13e minuut al door Gavi veroverd. Hij stopte Chiesa met een scherpe tackle, nadat de Juventus-aanvaller Marco Alonso en Koke al voorbij was gerend. “Gavi, waar kom jij vandaan?” kopte de Spaanse krant vanochtend.

Bekijk hier de samenvatting van Italië - Spanje: