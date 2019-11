Luis Enrique gooit bij terugkeer na drama direct zijn assistent eruit

In die tijd kwalificeerde Moreno Spanje zonder problemen voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. En hij vond dat hij verdiende ook op dat EK de bondscoach te zijn. ,,Op 12 september spraken we elkaar bij mij thuis. Dat duurde niet langer dan een half uur,” legde Luis Enrique vandaag op een persconferentie van de Spaanse bond uit. ,,Robert zei dat hij het EK wilde doen, en daarna weer mijn assistent zou worden. Ik begrijp dat iemand ambitie heeft, dat dit de kans van zijn leven zou zijn, maar ik vond het trouweloos van hem, naar mij toe. Zo iemand wil ik niet in mijn staf.”



Daarmee gaf de oud-speler van Real Madrid en FC Barcelona zijn visie op een conflict dat de laatste weken het Spaanse voetbalnieuws beheerste. Moreno zelf had er niet veel over willen zeggen nadat de bond bekend had gemaakt dat Luis Enrique zou terugkeren en hem niet meer als assistent wilde hebben. ,,Ik wil niet in een spiraal van verwijten belanden,” schreef hij in een communiqué.