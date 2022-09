Luis Alberto bezorgt Feyenoord horrorstart met snelle treffer

Captain Paul Haarhuis in ‘luxeposi­tie’ voor selectie Davis Cup Finals

Captain Paul Haarhuis had bij het samenstellen van zijn selectie voor de Davis Cup Finals een luxepositie. Illustratief was dat hij dubbelspecialist Jean-Julien Rojer, die op de US Open zijn tweede grandslamtitel van het jaar kan veroveren, niet meeneemt naar Glasgow. Ook Robin Haase, tot enkele jaren geleden nog de onbetwiste kopman, is er voor het eerst niet bij.

14:54