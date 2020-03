Luijckx (ex-NAC): In Denemarken hebben ze eerder maatregelen genomen

Corona in DenemarkenHet coronavirus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Denemarken bij voormalig NAC-speler Kees Luijckx (34), nu verdediger van Silkeborg IF.

Door Freek Jansen



Na twee weken rust vindt Kees Luijckx zichzelf vandaag weer terug op het trainingsveld van Silkeborg IF. De Deense club hervat de trainingen, maar nog wel met de nodige restricties. ,,In een groepje met zes spelers, met twee meter afstand tot elkaar, is het de bedoeling dat we weer oefeningen op het veld gaan doen’’, zegt Luijckx vanuit Denemarken. ,,Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan, het zal wel vooral loopwerk zijn verwacht ik. Ideaal is het natuurlijk niet, maar het is iets.’’

In de voorbije dagen kreeg Luijckx geregeld een update van de club over de planning, maar net als in Nederland weet ook in Denemarken niemand of de competitie nog wel kan worden afgemaakt. ,,Het is ook hier te hopen dat er snel een knak komt in de groei van het coronavirus. In Denemarken zijn ze al wel vroeg begonnen met de maatregelen, eerder dan in Nederland.’’

Het gevolg is dat Luijckx zich met zijn vrouw en twee kinderen twee weken geleden terugtrok in een zomerhuisje aan zee. Samen met Rafael van der Vaart en Estavana Polman wordt er het beste van gemaakt. ,,We zijn goed met elkaar bevriend, hebben ook kinderen in dezelfde leeftijd. Hier aan de kust hebben we een mooi stukje strand gevonden met een voetvolley-veldje, waar we elke dag een potje kunnen spelen. Dat is wel echt genieten. Rafael is nog altijd zo goed, en voor mij is het ook een goede manier om mijn conditie op peil te houden. We hebben ook een grote tuin bij het huis, dus het voelt niet alsof we zitten opgesloten.’’

Luijckx heeft geen idee óf en wanneer hij weer aan het voetballen komt in Denemarken. En dat, terwijl de verdediger net goed en wel bij zijn nieuwe club was gestart. Na vier jaar bij SønderjyskE, waarin hij zich ontpopte als sterkhouder van de ploeg en onder meer een keer tweede van Denemarken werd, maakte Luijckx eind januari de overstap naar Silkeborg. ,,Het was een hele mooie tijd bij SønderjyskE, maar met de trainer had ik op een gegeven moment geen goede klik meer. Er was veel interesse van andere Deense clubs, waarbij ik bij Silkeborg het nieuwe avontuur aan wilde gaan. De club stond onderin, maar wilde wel écht voetballen en dat lukte eigenlijk in de laatste wedstrijden prima. Met vijf punten uit drie duels hadden we de weg omhoog gevonden, totdat die abrupt werd afgebroken.’’

Aangezien Luijckx een contract tot het einde van het seizoen heeft, wordt het nog maar de vraag of hij nog in actie komt voor zijn nieuwe club. De voormalige speler van AZ, Excelsior, ADO Den Haag, NAC en Roda JC is alweer zes jaar bezig aan zijn rondreis buiten Nederland. Na een kortstondig avontuur bij het Griekse Niki Volou, gevolgd door een half jaar bij het Hongaarse Videoton FC, is Luijckx sinds 2015 op zijn plek in Denemarken. ,,Als voetballer heb ik mezelf hier hervonden en de waardering is mooi. Sowieso bevalt het ons als gezin heel goed in Denemarken. Een prettig land, met fijne mensen. We hebben op verschillende plekken gewoond en al veel van het land gezien.’’