Luidt Berrettini op Wimbledon een weergaloze sportzomer in voor Italië?

Samenvatting Berrettini tegen Federer-beul geen moment in de problemen op weg naar finale Wimbledon

18:51 Matteo Berrettini mag zich voor het eerst finalist noemen op een grandslamtoernooi. In zijn halve finale tegen de Pool Hubert Hurkacz, gaf de Italiaanse nummer 9 van de wereld geen moment echt de controle uit handen: 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4. Wie servicekanon Berrettini zondagmiddag tegenkomt in de eindstrijd op Wimbledon, blijkt later.