Luhukay moet St. Pauli alsnog naar Bundesliga zien te loodsen

De cultclub uit Hamburg had goede papieren voor promotie naar de Bundesliga, maar in de afgelopen maand pakte St. Pauli slechts één punt in vier wedstrijden. Nadat de vurige derby tegen stadsrivaal HSV met 0-4 verloren ging werd ook met 4-0 verloren bij SV Sandhausen. Daarna volgde een doelpuntloos gelijkspel tegen MSV Duisburg en een 2-1 nederlaag bij Holstein Kiel, waarna het bestuur van St. Pauli besloot om trainer Marcus Kauczinski te ontslaan.



St. Pauli speelt dit seizoen nog zes competitieduels. De nummers 1 en 2 (momenteel FC Köln en HSV) promoveren rechtstreeks naar de Bundesliga. De nummer drie van de Tweede Bundesliga (momenteel FC Union Berlin) speelt play-offs tegen de nummer zestien van de Bundesliga. St. Pauli staat nu vier punten achter op Union Berlin. Bij St. Pauli speelt de Nederlandse verdediger Justin Hoogma (20), die voor een halfjaar wordt gehuurd van Hoffenheim.



Luhukay was sinds 1998 al coach van Straelen, KFC Uerdingen 05, 1. FC Köln (assistent), SC Paderborn 07, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha BSC en VfB Stuttgart. In januari 2018 ging Luhukay voor het eerst aan de slag in een ander land. Met Sheffield Wednesday begon hij goed, maar vlak voor de kerst werd hij ontslagen op Hillsborough.