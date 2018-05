'Lucky loser' wint na flinke autorit en kort nachtje van Tomic

Toen de nummer 190 van de wereld hoorde dat er een plekje was vrijgekomen in het hoofdtoernooi, besloot hij snel met zijn broer, moeder en oma in de auto te stappen. De Argentijn arriveerde na een rit over ruim 1000 kilometer rond middernacht in Parijs en slaagde er na een korte nacht in de Australiër Bernard Tomic te verslaan: 6-4 5-7 6-4 6-4.



De 28-jarige Argentijn, die twee jaar geleden Marin Cilic verraste op Roland Garros, ging afgelopen week na zijn nederlaag in de laatste kwalificatieronde teleurgesteld terug naar zijn woonplaats Barcelona. Het regende afgelopen weekeinde echter afzeggingen van geblesseerde tennissers, waardoor er inmiddels heel wat 'lucky losers' in het hoofdtoernooi zitten. Na de afmelding van Nick Kyrgios kwam Trungelliti in beeld.



Het ritje van Barcelona naar Parijs blijkt bijzonder lucratief, want met een plek in de tweede ronde heeft hij al 79.000 euro verdiend. Daarvan gaat wel 20.000 euro naar Kyrgios.