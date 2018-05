'Lucky Loser' Trungelliti is een grote hit in Parijs

Door Fardau Wagenaar De buitenlandse journalisten willen alles weten over de reis die hij de dag ervoor maakte met zijn moeder, broer en oma van 88 jaar. Heb je koffie gedronken onderweg? Hoe heet je oma? Hoeveel tijd had je nodig om na het telefoontje van Roland Garros in de auto te springen en weg te rijden? Waarom ben je eigenlijk met de auto gegaan? Trungelliti vertelde. Over zijn oma Daphne, die samen met zijn moeder Susanna en broer Andre op bezoek waren in Spanje. Ze wilden naar hem komen kijken in Parijs, maar de tennisser werd afgelopen donderdag in de kwalificatie uitgeschakeld en keerde terug naar huis in Barcelona. Gisteren hoorde de nummer 190 van de wereld dat hij alsnog mee kon doen. ,,Er waren te veel vluchten geannuleerd, dat risico wilde ik niet nemen. Vandaar dat we de auto hebben gepakt.’’

Natuurlijk stapte de hele familie in. ,,Mijn oma stond onder de douche toen ik hoorde dat ik alsnog mee mocht doen’’, zegt hij lachend. ,,We hebben onze koffers gepakt en binnen een half uur zaten we in de auto. We hebben er tien uur over gedaan. Voor een Argentijn is dat niet veel, we zijn het gewend. Soms rij je 1000 kilometer en kom je onderweg niet eens een plaats tegen. We reden ook nog over de snelweg, ideaal. In Argentinië heb je vooral eenbaanswegen. Je weet nooit of je het overleeft.’’