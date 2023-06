Luciano Spalletti krijgt stuur van gestolen Fiat Panda terug van Napoli-ultra's

Spalletti kreeg vandaag in de kleedkamer van Napoli bezoek van een groep Ultra's, fanatieke fans van Napoli. Gemaskerd keken zij toe hoe hij Spalletti een doos uitpakte. Wat daar in zat? Het stuur van zijn Fiat Panda. Zijn auto werd in oktober 2021 namelijk gestolen door diezelfde groep supporters, zo vertelden ze vandaag aan Spalletti. Wat de ervaren coach met alleen een stuur moet lijkt een raadsel, maar Spalletti kon de geste van de Ultra's wel waarderen als we de beelden zien. Ook de cd van de Napolitaanse zanger Pino Daniele, die ook in de gestolen Fiat lag, kreeg Spalletti nog terug.

De Fiat Panda van Spalletti werd gestolen op 16 oktober 2021 in de Corso Vittorio Emanuele, voor het Britannique Hotel in Napels waar hij toen verbleef. Spalletti diende een politierapport in, maar er werd nooit meer informatie over de auto ontvangen. De Ultra's van Napoli lieten na het stelen van de Fiat ook een spandoek achter in de buurt van het Stadio Diego Armando Maradona om te laten weten dat zij degenen waren die de auto van Spalletti hadden gestolen. ,,10-16-21: Spalletti, we geven je je Panda terug zolang je weggaat! Gegroet, de dieven.”

Wat er met de Fiat Panda is gebeurd is niet duidelijk, maar Spalletti heeft in ieder geval zijn stuur terug en zal voor altijd in de harten van de Napolitanen zitten nadat hij Napoli de eerste landstitel sinds 1990 bezorgde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.