Luciano Narsingh tweede nieuwkomer bij Feyenoord

Narsingh, in het verleden ook speler van Ajax (jeugd), AZ (jeugd), Heerenveen en PSV, moet trainer Jaap Stam meer mogelijkheden geven in de voorhoede. De snelle speler, die in het verleden 19 interlands speelde waarin hij vier keer tot scoren kwam, kwam afgelopen seizoen in Wales nauwelijks aan voetballen toe. Stam wil de aanvaller maandag meteen meenemen naar Scheffau am wilden Kaiser in Oostenrijk, waar de Rotterdammers een week lang zullen verblijven voor een pittig trainingskamp.