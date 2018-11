Löw: We moeten helemaal opnieuw beginnen

,,Als je denkt dat je meer dan twintig jaar in de top vier van de wereld kunt vertoeven, begrijp je voetbal niet. Het is net als het leven: soms moet je lager beginnen. We waren lange tijd het topteam”, zei Löw, die sinds 2006 de leiding heeft.



Voor Löw is het na de degradatie van Duitsland uit de hoogste divisie van de Nations League zaak om morgen tegen Oranje een goed resultaat neer te zetten. ,,We willen nu afscheid nemen van 2018 met een goede prestatie en de fans laten zien dat we op de goede weg zijn. Dit is iets geheel nieuws voor mij. Nu hebben we een fase bereikt waarin we dingen moeten vernieuwen, verbeteren, helemaal opnieuw beginnen. We moeten de juiste conclusies trekken en de juiste maatregelen nemen.”



Dat deed Löw donderdag al tegen Rusland. In de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd gaf de bondscoach veel jonge spelers de kans. Zo wil hij zijn team geleidelijk transformeren om minder afhankelijk te zijn van de kern van spelers die het WK 2014 won. Löw liet centrale verdediger Jerome Boateng vallen en moesten de wereldkampioenen Thomas Müller en Mats Hummels op de bank beginnen.



Löw weet nog niet of Marco Reus, die door een lichte blessure ontbrak tegen Rusland, morgen voldoende hersteld is. ,,Ik weet nog steeds niet of hij zal spelen. De beslissing zal vanavond of morgen worden genomen. We zullen zien.”