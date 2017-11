Löw tempert euforie rond ongeslagen status Duitsland

video Verhoeven niet van zijn stuk na spuugincident met Ben Saddik

8:50 Rico Verhoeven is vastberaden om zaterdag 9 december op het Glory-gala revanche te nemen op rivaal Jamal Ben Saddik. De Marokkaanse Belg was in 2011 nog te sterk voor Verhoeven, maar hoeft volgens de huidige wereldkampioen niet op een nieuwe overwinning te rekenen. ,,Wat deze man gaat meemaken, heeft-ie nog niet eerder meegemaakt."