Löw: Sportief zeer interessante tegenstanders

Broer Lionel Messi spoorloos: bloed en wapen gevonden aan boord van zijn boot

17:25 ,,Ik ben op een zandbank gevaren en heb me bezeerd.” Dat is wat Matías Messi (35) – een oudere broer van de Argentijnse stervoetballer Lionel – gisteren aan een veiligheidsagent verklaarde nadat hij in een met bloed besmeurde plezierboot een haven in Fighiera was binnengevaren.