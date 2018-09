Löw hoopt fans Turkije te verwelkomen in Duitsland

Van Poppel derde in Famenne Ardenne Classic

17:25 Danny van Poppel is in de tweede editie van de eendaagse wielerwedstrijd Famenne Ardenne Classic op de derde plaats geëindigd. De Canadees Guillaume Boivin van Israël Cycling Academy was na 194,5 kilometer in en om Marche-en-Famenne de snelste in de eindsprint van het peloton.