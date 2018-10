Löw haalt Can bij Duitsland voor interland tegen Oranje

De middenvelder van Juventus mag zich morgen in Berlijn melden. Löw heeft Can opgeroepen omdat na aanvaller Marco Reus ook middenvelder Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en verdediger Antonio Rüdiger (Chelsea) vanwege blessures zijn afgehaakt bij de 'Mannschaft'.



Havertz heeft een knieblessure opgelopen, Rüdiger kampt met liesklachten. Reus, de aanvoerder van Borussia Dortmund, meldde zich zondag af vanwege pijn aan de knie. Ilkay Gündogan en Nils Petersen waren vorige week al afgevallen vanwege fysieke problemen.



De selectie van Löw bestaat nu uit 21 spelers. Duitsland komt zaterdag naar Amsterdam voor het duel met Oranje, drie dagen later neemt de ploeg van Löw het op tegen wereldkampioen Frankrijk.