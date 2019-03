Löw geeft tekst en uitleg over verbanning Bayern-trio

Bennett klopt Jakobsen en Groenewe­gen in derde etappe Pa­rijs-Ni­ce

17:12 Sam Bennett heeft de derde etappe in Parijs-Nice gewonnen. De 28-jarige Ier was de sterkste in de sprint na 200 kilometer van Cepoy naar Moulins. Opnieuw had het peloton veel last van de sterke wind, waardoor er een rommelige en spannende ontknoping ontstond in Moulins. Dylan Groenewegen viel in de laatste honderd meter stil, Fabio Jakobsen werd derde.