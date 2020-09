Löw geeft Gosens direct basisplaats

Vorig jaar finalist Medvedev snel langs Delbonis in eerste ronde

7:39 Daniil Medvedev heeft op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt van de US Open in New York. De als derde geplaatste Rus versloeg de Argentijn Federico Delbonis na 1 uur en 46 minuten in drie sets: 6-1, 6-2, 6-4.