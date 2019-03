Löw: afscheid van Bayern-trio was onontkoombaar

Volledig scherm Joachim Löw. © AFP Door Wietse Dijkstra



Löw gebruikte de bekendmaking van zijn selectie voor de wedstrijden tegen Servië (20 maart) en Nederland (24 maart) in de eerste plaats ook om zijn ingrijpende maatregel nader te verklaren. Zijn ingrijpende besluit om zonder het ervaren Bayern München-trio verder te gaan, riep in Duitsland veel vragen op.



,,Het was duidelijk dat er dingen moesten veranderen’’, aldus Löw, die vertelde dat hij Müller, Boateng en Hummels nog altijd hoog heeft zitten. ,,Deze spelers hebben een unieke prestatie geleverd. We hebben veel succes gehad en mooie momenten beleefd in dit decennium. Ook menselijk waardeer ik hen waanzinnig. Mijn taak als trainer is echter ook om beslissingen te nemen. Dit was een beslissing voor de toekomst en die hebben we met volle overtuiging genomen.’’



Die boodschap viel het drietal rauw op het dak. Maar bedanken voor de Mannschaft deden ze niet. Low: ,,Ze waren waanzinnig teleurgesteld. Ze hebben gezegd dat ze ondanks de beslissing beschikbaar blijven. Ik weet niet hoe het er over een jaar voor staat. Maar ik plan zonder dit trio. Zo eerlijk wilde ik ook zijn.’’

Dat de drie gekrenkte Bayern-spelers in een aantal statements hun onvrede lieten blijken over de manier waarop ze aan de kant geschoven werden, liet Löw onberoerd. ,,Mij persoonlijk heeft dat niets uitgemaakt. Dat ze teleurgesteld waren, heb ik wel begrepen. Onze relatie is niet aangetast. Ik was zelf ook waanzinnig teleurgesteld in het laatste jaar. Maar mijn beslissingen neem ik niet onder druk van de publieke opinie, maar op basis van mijn eigen overtuigingen.‘’

Na het mislukte WK en de daaropvolgende degradatie uit de Nations League moet het roer om in Duitsland, vindt Löw, die voorlopig nog wel vasthoudt aan zijn eerste doelman én aanvoerder Manuel Neuer. ,,We staan voor een nieuwe cyclus. Het was onontkoombaar bepaalde veranderingen aan te brengen. Hoe gaan we met de ploeg in de toekomst spelen? Welke criteria worden daarbij gehanteerd? Het was een proces. We hebben veel wedstrijden gezien en willen met een ander spel-idee de EK-kwalificatie ingaan.’’



Dominant balbezit-voetbal blijft voor Löw het uitgangspunt. ,,Dat zie je ook bij Barcelona of Manchester City. Dynamiek, doelgerichtheid en snelheid moeten we verbeteren. Dat zijn we bij het WK kwijtgeraakt. Ons spel werd voorspelbaar.’’

Ingehaald

Duitsland gold na het gewonnen WK van 2014 als gidsland, maar kijkt inmiddels zelf weer over de grens. ,,Er zijn terreinen waarop we door andere naties ingehaald zijn’’, aldus Löw. ,,Ook bij onze opleiding moeten dingen veranderen. Fysiek is een grens bereikt. Sneller kan bijna niet meer. Voor speler is er steeds meer tijdsdruk en steeds minder ruimte. We moeten cognitief beter opleiden. Wie handelt onder tijdsdruk snel? Wie kan het beste omgaan met weinig ruimte? Individuele vaardigheden worden gevraagd. Het één tegen één moet weer bevorderd worden. Landen als Engeland, Spanje en Frankrijk liggen daarin op ons voor.’’