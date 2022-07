Lovende woorden voor Sebastian Vettel: ‘Een eer om je mijn vriend te noemen’

‘Seb, het was een eer om jou een concurrent te noemen en een nog grotere eer om jou mijn vriend te noemen’, aldus de Britse coureur van Mercedes. ‘Het is altijd het doel om deze sport beter achter te laten dan toen je eraan begon. Ik weet zeker dat wat hierna komt voor jou opwindend, zinvol en waardevol zal zijn. Hou van je, man.’

Vettel veroverde tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel in de Formule 1 in een Red Bull-auto. Hamilton (37) werd zeven keer wereldkampioen, zes keer in de jaren na de dominantie van Vettel. De Duitser moest het in zijn tijd bij Ferrari steeds afleggen tegen de Mercedessen. Vettel, die nu voor Aston Martin rijdt, kondigde vandaag aan dat hij na dit seizoen stopt.