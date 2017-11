Los Angeles lonkt weer voor Sneijder

Door Sjoerd Mossou



Guido Albers, zaakwaarnemer van Wesley Sneijder, vloog vanmiddag opnieuw naar Los Angeles. Niet voor het eerst schuift de spelersbegeleider daar deze week aan bij een afvaardiging van Los Angeles FC, een club uit de Amerikaanse Major League Soccer, getraind door oud-bondscoach Bob Bradley.



Het doel van het bezoek is helder: Sneijder alsnog aan een contract helpen bij de club uit Californië, dit seizoen als franchise debuterend op het hoogste Amerikaanse niveau (en niet te verwarren met LA Galaxy). De Nederlander zou in dat geval tussentijds vertrekken bij OGC Nice, de club waar hij in augustus een contract voor één jaar tekende, maar waar hij nog verre van gelukkig is.



Sneijder flirtte al eerder met Los Angeles FC, al in zijn tijd als speler van Galatasaray. Tot een deal kwam het destijds niet, ook omdat de Amerikaanse voetbalcompetitie formeel pas op 1 januari begint. Vorig jaar stond Sneijder nog (duur) onder contract in Turkije, afgelopen zomer moest de transfervrije Nederlander eerst nog een half jaar zien te overbruggen.



Na weken van afwachten en afwegen, tekende Sneijder uiteindelijk bij OGC Nice. Champions League lonkte toen nog in Zuid-Frankrijk, vorig seizoen was de ploeg van trainer Lucien Favre derde geworden, en bovendien speelde de ploeg met een klassieke nummer 10 in een 4-4-2 systeem. Het leek geen onlogische stap voor Sneijder, op een niveau in de Europese subtop, maar de praktijk bleek weerbarstiger.



Sneijder had weken nodig om topfit te worden, speelde zijn eerste wedstrijden moeizaam en kwam bovendien in een team terecht dat voor geen meter draaide. OGC Nice staat inmiddels op de achttiende plaats in de Franse Ligue 1. Trainer Favre wisselde al herhaaldelijk van spelsysteem; met een echte spelmaker speelt Nice tegenwoordig vrijwel nooit meer.