Los Angeles Lakers verslaan Denver Nuggets en plaatsen zich voor NBA-finale

Schuurs grijpt dubbelti­tel in Straats­burg

26 september Demi Schuurs heeft haar twaalfde dubbeltitel op de WTA Tour veroverd. De 27-jarige Limburgse was met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar de sterkste op het toernooi van Straatsburg. In de finale rekende het gelegenheidsduo in twee sets af met de Amerikaanse Hayley Carter en Luisa Stefani uit Brazilië: 6-4 6-3.