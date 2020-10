Los Angeles Dodgers voor derde keer op voorsprong in World Series

Podcast | Terugblik: 'We kregen een fantasti­sche Giro van start tot finish!’

25 oktober Thijs Zonneveld zit thuis in Amsterdam, Hidde van Warmerdam zit op een terras aan de Piazza del Duomo midden in Milaan waar vandaag de Giro tot een slot kwam. Kelderman klom op het podium voor een leeg plein midden in Milaan en ontving met gemengde gevoelens het applaus voor zijn derde plek.