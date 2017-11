Lorentzen laat Noorwegen na 15 jaar weer juichen op sprint

Verbij, de wereldkampioen op de sprintvierkamp, reed in de laatste race tegen Nederlands kampioen Dai Dai Ntab een tijd van 34,84. Lorentzen zegevierde in 34,69, met de Duitser Nico Ihle op de tweede plek (34,78).



Ntab belandde met een tijd van 34,92 op de vijfde plaats. Hij kon zijn snelle opening (9,55) niet bekronen met een podiumplaats. Zijn tegenstander Verbij was op het laatste rechte stuk aanzienlijk sneller. Ronald Mulder (achtste in 34,99) en Hein Otterspeer (negende in 35,01) kwamen niet in de buurt van een medaille.