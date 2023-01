Loprais verlaat Dakar Rally na aanrijding met dodelijke afloop, Van Kasteren nieuwe leider bij trucks

Dakar-journaal Etappe 10Ales Loprais is woensdag niet meer van start gegaan in de Dakar Rally. De Tsjech raakte tijdens de negende etappe een toeschouwer die later op weg naar het ziekenhuis is overleden. Loprais besloot daarop uit de rally te stappen, zo meldt hij op sociale media.

De 43-jarige Praga-rijder ging aan de leiding in het truckklassement. Janus van Kasteren, die op bijna 27 minuten achterstand stond, schoof daarmee op naar de eerste plaats met nog vijf etappes te gaan.

,,Ik hoorde het nieuws bij terugkomst in het bivak”, zegt Loprais in een video-boodschap naar aanleiding van de aanrijding. ,,Ik heb per ongeluk iemand geraakt. Een Italiaanse fan van 69 jaar. We hebben hem helemaal niet gezien. Maar er zijn video’s die het bewijzen. Onderweg naar het ziekenhuis zou hij een hartaanval hebben gehad en is hij overleden. Indirect door mijn fout is een mens overleden. Mijn condoleances aan zijn familie en vrienden. Ik zal dit ongeluk de rest van mijn leven meedragen.”

Uit videobeelden blijkt dat de Italiaanse toeschouwer zich buiten het zicht van Loprais achter het bewuste duin bevond, precies in het spoor van wagens die eerder op dat punt gepasseerd waren.

Voorsprong Van Kasteren

Veldhovenaar Van Kasteren verdedigde in de korte etappe over 114 kilometer met succes een voorsprong van 20 minuten op teamgenoot Martin van den Brink en ruim 50 minuten op de Tsjech Martin Macik. Een derde etappezege voor de kopman van Team De Rooy zat er net niet in. Pascal de Baar, al vroeg uitgevallen voor het klassement, maakte zijn rally deels goed met een ritzege voor het Riwald Dakar Team.

,,Heel vervelend wat er is gebeurd, het zal je maar overkomen”, reageerde Martin van den Brink op het uitvallen van Loprais. ,,Ondertussen gaat de wedstrijd wel door. Ik denk dat we nog alle kansen hebben. Morgen begint de beslissende fase met de marathon. Daarna weten we meer.’’

Behalve Loprais verloor de competitie bij de vrachtwagens nog een markante deelnemer. Kees Koolen moest gisteren de handdoek in de ring gooien omdat de technische mankementen aan de hybride Iveco-truck op de proef niet te herstellen bleken.

De tiende etappe was de eerste kennismaking voor de deelnemers met Het Lege Kwartier in Saoedi-Arabië. De klassementsproef bestaat voor 90 procent uit zandduinen, waaronder een aantal van de ‘buitencategorie’ om in Tour de France-termen te spreken.

Ritzeges Branch en Loeb

Ross Branch uit Botswana klokte bij de motoren de snelste tijd en pakte zo zijn tweede ritzege van deze rally. De Argentijn Kevin Benavides, eindwinnaar in 2021, klom over Toby Price en Skyler Howes naar de eerste plaats in het klassement.

Volledig scherm Sébastien Loeb is bezig aan een sterke serie. Hij won de laatste drie etappes. In totaal was hij deze Dakar Rally vier dagen de snelste bij de auto's, maar in de tussenstand moet hij nog twee concurrenten voor zich dulden. © Reuters

Meervoudig wereldkampioen autorally Sébastien Loeb lijkt zich als een van de weinige coureurs nog niet neer te leggen bij een nieuwe eindzege van Nasser Al-Attiyah. De Fransman won in zijn Hunter voor de derde dag op rij en loopt beetje bij beetje in op de titelhouder uit Qatar. Die weet elke dag de schade te beperken en leidt met 1 uur en 21 minuten op debutant Lucas Moraes uit Brazilië. Loeb staat derde op meer dan anderhalf uur.

Carlos Sainz ging woensdag niet meer van start. De Spaanse rallyrijder sloeg in de negende etappe over de kop en stapte in een medische helikopter voor een bezoek aan het ziekenhuis. Hij kwam op zijn beslissing terug, maar zijn auto bleek te zwaar beschadigd om door te gaan. Met zijn opgave is Ekström de laatste Audi-coureur in de race, nadat eerder ook Stéphane Peterhansel noodgedwongen had moeten stoppen.

‘Vette duinen’

In de klasse der lichtgewicht prototypes zakte Anja van Loon een plekje in het klassement, naar de dertiende plaats, maar de Eersel keek toch tevreden terug op de eerste kennismaking met de roemruchte duinen in Het Lege Kwartier. ,,Wat een vette duinen. Vooraf was ik er wel een beetje bang voor, maar als je eenmaal in de goede flow zit, valt het wel mee. We hebben best wat andere auto’s en buggy’s vast zien staan, wij hebben niks meegemaakt. Een perfecte dag dus. De komende dagen gaan we nog veel meer duinen en zand zien, we laten ons niet gek maken en rijden er lekker doorheen.”

Volledig scherm Anja van Loon en haar Oekraïnse navigator Dmytro Tsyro kwamen zonder problemen door de tiende etappe heen. © ANP

De komende twee dagen staat de marathonetappe op het programma. De deelnemers gaan vanaf Shaybah dieper het ‘Empty Quarter’ in en moeten het in het bivak doen zonder assistentie. De dag erop gaan zij weer terug naar Shaybah.

Uitslagen Dakar Rally, tiende etappe Haradh - Shaybah over 114 klassementskilometers (onder voorbehoud):

Motoren

1. Branch (Bot/Hero) in 1.44.00 uur

2. Van Beveren (Fra/Honda) op 0.21

3. Docherty (ZAf/Honda) 0.30

4. K. Benavides (Arg/KTM) 1.00

5. Walkner (Oos/KTM) 1.22

Klassement:

1. K. Benavides in 35.46.06 uur

2. Howes (VSt/Husqvarna) 1.29

3. Price (Aus/KTM) 2.10

4. Van Beveren 9.52

5. Quintanilla (Chl/Honda) 14.58

Quads

1. Medeiros* (Bra/Yamaha) in 2.04.28 uur

2. Andujar (Arg/Yamaha) op 1.08

3. Enrico (Chl/Yamaha) 2.55

4. Moreno (Arg/Yamaha)3.44

5. Giroud (Fra/Yamaha) 5.27

Klassement:

1. Giroud in 44.35.00 uur

2. Moreno op 1.17.56

3. Andujar 1.38.44

4. Copetti (VSt/Yamaha) 2.01.35

5. Varga (Slw/Yamaha) 3.13.47

Auto’s

1. Loeb (Fra/Hunter) in 1.48.32 uur

2. Ekström (Zwe/Audi) op 3.04

3. Moraes (Bra/Toyota) 5.22

4. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 5.45

5. Al Rajhi* (SAr/Toyota) 6.01

42. R. van Loon* (Son en Breugel/Red-Lined) 1.08.00

Klassement:

1. Al-Attiyah in 36.13.37 uur

2. Moraes op 1.21.34

3. Loeb 1.37.23

4. Lategan (ZAf/Toyota) 1.48.37

5. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.10.56

SSV

1. Farres (Spa/Can-Am) in 1.58.22 uur

2. M. Goczal (Pol/Can-Am) op 0.55

3. E. Goczal (Pol/Can-Am) 1.08

4. Baciuska (Lit/Can-Am) 2.30

5. Gonzalez (Arg/Can-Am) 3.14

9. Spierings (Sint-Michielsgestel/Can-Am) 5.40

22. Otten (De Mortel/Can-Am) 20.58

Klassement:

1. Baciuska in 43.17.29 uur

2. E. Goczal op 3.40

3. Farres 6.47

4. M. Goczal 11.40

5. Gonzalez 45.19

16. Spierings 6.42.57

22. Otten 12.12.11

Lichtgewicht prototype

1. Quintero (VSt/Can-Am)in 1.55.17 uur

2. Casale (Chl/Yamaha) op 0.37

3. Rodrigues (Por/Can-Am) 2.46

4. Porem (Por/Yamaha) 4.22

5. Gutierrez (Spa/Can-Am) 4.23

27. A. van Loon (Eersel/Can-Am) 34.05

Klassement:

1. De Mevius (Bel/OT3) in 41.45.58 uur

2. Jones (VSt/BRP) op 7.48

3. Quintero (VSt/Can-Am) 1.03.42

4. Lopez (Chl/Can-Am) 2.44.04

5. Gutierrez 3.14.06

13. A. van Loon 10.12.16

Trucks

1. De Baar* (Ned/Renault) in 2.09.46 uur

2. Mitchel van den Brink (Ned/Iveco) op 0.22

3. Van Kasteren (Veldhoven/Iveco) 1.12

4. Macik (Tsj/Iveco) 1.23

5. Martin van den Brink (Ned/Iveco) 4.39

11. Wingens* (Schaijk/Iveco) 39.54

13. Hofmans (Ammerzoden/DAF) 47.14

14. Van de Laar (Best/Iveco) 47.55

Niet gestart: Loprais (Tsj/Praga), Koolen (Bergeijk/Iveco)

Klassement:

1. Van Kasteren in 43.00.51 uur

2. Martin van den Brink op 22.41

3. Macik 51.07

4. Mitchel van den Brink 2.08.06

5. Valtr (Tsj/Tatra) 2.22.47

7. Van de Laar 8.30.15

12. Hofmans 17.59.39

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.