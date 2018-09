Lopetegui over wedstrijden in Amerika: 'Competitievervalsing'

19de rit Vuelta Kruijswijk na sterke rit weer in top 3, Pinot wint op La Rabassa

18:01 Met een ijzersterk optreden in de 19de etappe heeft Steven Kruijswijk vanmiddag een voorschot genomen op een podiumplaats in de Vuelta. De kopman van LottoNL-Jumbo werd derde in de 19de etappe, achter winnaar Thibaut Pinot en rodetruidrager Simon Yates.