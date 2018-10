Lopetegui ontslagen bij Real Madrid

Lopetegui won slechts zes van zijn veertien duels als coach van Real Madrid. De Spaanse recordkampioen (33 landstitels tegenover 25 voor FC Barcelona) staat na tien competitiewedstrijden op een zeer teleurstellende negende plaats in La Liga met slechts veertien van de mogelijke dertig punten. Zondagmiddag kwam de fatale wedstrijd voor Lopetegui. Real Madrid ging in Camp Nou met liefst 5-1 onderuit tegen rivaal FC Barcelona. Naast de slechte resultaten in La Liga verloor Real dit seizoen ook al in de UEFA Super Cup van stadgenoot Atlético Madrid (4-2) en in de Champions League bij CSKA Moskou (1-0).

Lopetegui begon al met een hoop rumoer aan zijn klus bij Real Madrid. Hij was begin afgelopen zomer in Rusland als bondscoach van Spanje in voorbereiding op het WK, maar na het onverwachtse vertrek van succescoach Zinedine Zidane (drie keer winst van de Champions League in tweeënhalf jaar) kwam Real Madrid in hun zoektocht naar een nieuwe coach uit bij Lopetegui. Voor zijn twee jaar als bondscoach van Spanje was voormalig doelman Lopetegui coach bij Rayo Vallecano, Real Madrid C, Real Madrid B, Jong Spanje en FC Porto.