Lopetegui: Morgen ben ik ook nog coach van Real Madrid

,,Ik kijk zoals altijd naar de situatie: van dag tot dag. Daar gaan we ook zelf over”, vertelt Lopetegui in aanloop naar het Champions League treffen met Viktoria Pilzen van morgenavond. ,,Als je een verslagen coach wil zien, dan moet je niet naar mij kijken.”

,,We hebben morgen een wedstrijd waar we naar uit kijken en daar gaan we met volledige inzet en drive naar toe. Ik denk nergens anders aan”, zegt Lopetegui. ,,Er wordt in de media gedacht dat deze wedstrijd al gewonnen is, maar ik heb de tegenstander grondig geanalyseerd. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben morgen ook nog de coach.”