Loopwonders Pröpper en Pieters maken indruk in Premier League

Als het op lopen aankomt, spreken de Nederlanders een aardig woordje mee in de Premier League. Zowel Davy Pröpper als Erik Pieters is in een top-10-lijstje te vinden.

Pröpper verruilde afgelopen zomer PSV voor Brighton & Hove Albion. De middenvelder stond in Nederland bekend als een verfijnde middenvelder met een goede traptechniek. Maar ook als een kilometervreter. Tijdens zijn debuutjaar in Eindhoven wist Pröppers al imposante cijfers te overleggen: na vier wedstrijden in de Champions League prijkte hij in de top-3 van marathonmannen in het kampioenenbal.



Ook in Engeland rent Pröpper de benen onder zijn lijf vandaan. Slechts zes spelers in de Premier League legden dit seizoen een grotere afstand af dan de 126 kilometer van de Oranje-international.

PL-spelers die dit seizoen de meeste kilometers liepen

1. Jack Cork (Burnley): 133km

2. Abdoulaye Doucoure (Watford): 130km

3. Pascal Gross (Brighton): 129km

4. Nemanja Matic (Man Utd): 128km

5. Dale Stephens (Brighton): 127km

6. Christian Eriksen (Tottenham): 126km

7. Davy Pröpper (Brighton): 126km

8. Granit Xhaka (Arsenal): 126km

9. Wilfred Ndidi (Leicester): 125km

10. Jay Rodriguez (West Brom): 125km

Erik Pieters is in een ander lijstje te vinden. De linksback van Stoke City staat in de top-10 van spelers met de meeste sprints in de Premier League. Pieters, die twee jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje speelde, trok tot dusver 669 sprints dit seizoen. Slechts acht spelers noteren een hogere score.

PL-spelers met de meeste sprints dit seizoen

1. Jordan Ayew (Swansea): 796

2. Dele Alli (Tottenham): 742

3. Jay Rodriguez (West Brom): 715

4. Hector Bellerin (Arsenal): 695

5. Tom Cleverley (Watford): 695

6. Tom Ince (Huddersfield): 683

7. Abdoulaye Doucoure (Watford): 682

8. Richarlison (Watford): 677

9. Erik Pieters (Stoke): 669

10. Pascal Gross (Brighton): 662