Loïs Openda: ‘Het is heel indrukwekkend om naast deze grote spelers te staan’

,,Het is een droom die uitkomt voor mij”, aldus de 22-jarige aanvaller, die dit seizoen achttien doelpunten maakte in de eredivisie. Hij hoopt vrijdag in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Nations League zijn debuut voor de Rode Duivels te maken. ,,Maandag trainde ik binnen met Eden Hazard en vandaag stond ik op het veld met al deze grote namen. Mijn snelheid is mijn voornaamste kwaliteit en misschien kan ik iets bijdragen op dat niveau. Het is duidelijk dat het mijn doel is om wat minuten te maken in deze vier wedstrijden.”