Logistieke problemen houden aan voor Real Madrid: nu van Pamplona naar Málaga

Vandaag kregen de Madrilenen te horen van het vanwege de zware sneeuwstorm Filomena onmogelijk was om eerst nog naar de Spaanse hoofdstad terug te keren. Dat kon er na alle eerdere ontberingen ook nog wel bij. De selectie stond vrijdag in het vliegtuig naar Pamplona urenlang stil op de startbaan, omdat het toestel kon niet opstijgen vanwege de extreme weersomstandigheden in Madrid. Een dag later liep Real Madrid in Pamplona opnieuw flinke vertraging op, omdat de spelersbus lang moest wachten op de komst van een sneeuwruimer die de ‘Koninklijke’ veilig naar het stadion moest loodsen.