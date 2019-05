Lof voor Messi, kritiek op Van Dijk

Het Spaanse Marca legt de ‘volmaakte volwassenheid’ van Messi uit aan de hand van vier componenten: de doelpuntenfabriek, het bescheiden commentaar na afloop, de pure magie bij de 3-0 en het bewaren van de eenheid en de rust. Met het laatste refereert Marca aan Messi's reactie op het fluitconcert voor ploeggenoot Philippe Coutinho. ,,Dit is niet het moment om spelers te bekritiseren. Het is een prachtige periode voor de club en we moeten meer dan ooit één zijn. Het is niet aan mij om te beoordelen of Coutinho goed of slecht speelde, maar het is vervelend als een ploeggenoot wordt uitgefloten.”



El Mundo Deportivo vergelijkt Barcelona-Liverpool met een concert. ,,Het melodieuze controlevoetbal dat Barcelona tekent, kwam in het eerste uur niet uit de verf. Camp Nou leek meer het decor van een intens en agressief rock and roll concert. Tot de ploeg van Klopp opeens werd bedolven door de tempel van priester Messi, zoals hij in La Liga een paar dagen eerder ook al deed.”



Volgens The Guardian leek het in de eerste helft nog even een duel tussen Messi en Salah, de Egyptische magiër van Liverpool, te worden. Vedettes bij hun club, allebei linkspoot bovendien. ,,Maar het grote verschil tussen Messi en de rest wordt ook zichtbaar doordat hij op de momenten dat het moet áltijd thuis geeft. Bij een 3-0 achterstand kreeg Salah dé kans om Liverpool een sprankje hoop te geven voor de return, maar hij schoot van dichtbij op de paal. Natuurlijk is het onjuist om te beweren dat Salah op zijn best kan wedijveren met Messi. Dat kan niemand.”