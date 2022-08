Lof voor Luis Sinisterra na succesvol basisdebuut in Premier League: ‘Het is een fantastische speler’

,,Luis liet vandaag zien dat hij een geweldige speler is’’, reageerde coach Jesse Marsch op de clubwebsite van Leeds. ,,We zijn blij dat hij voor ons speelt. Hij heeft wat pech gehad met een blessure, maar hij is nu weer op de goede weg’’, aldus de coach. ,,Ik ben blij dat hij zijn debuut in de basis heeft gevierd met een doelpunt.’’



De 23-jarige linksbuiten uit Colombia, die deze zomer voor 25 miljoen euro overkwam van Feyenoord, mocht al wel drie keer invallen. Met een fraaie goal en een assist had Sinisterra vorige week al een flinke bijdrage in de 3-1 overwinning op Barnsley in de League Cup. Pascal Struijk staat ook in de basis bij Leeds United, dat na een goede seizoensstart op de vijfde plaats staat.