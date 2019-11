Locadia scoort opnieuw voor winnend Hoffenheim

KOPPENBERGCROSS Ryan Kamp tweede op de Koppenberg: ‘Klaar voor het EK’

16:45 Kort achter Jens Dekker kwam Ryan Kamp vrijdagmiddag bovenop de Koppenberg als tweede boven in de gelijknamige beloftencross. ,,Voor mij was dit de laatste horde voor het EK", zei de 18-jarige Pauwels-renners uit Raamsdonksveer nadat hij enigszins was bijgekomen van het gevecht met Dekker. ,,In deze cross heb je macht nodig en ik kan ieder geval zeggen dat de benen goed waren.”