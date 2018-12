Locadia helpt Brighton aan punt tegen Arsenal

Arsenal kwam al na zes minuten spelen op voorsprong door een goal van Pierre-Emerick Aubameyang, topscorer van de Premier League met dertien goals. In de 35ste minuut maakte Brighton de verdiende gelijkmaker. Jürgen Locadia rondde af na een mooie dieptepass van Davy Pröpper. De middenvelder uit Arnhem speelde zijn vijftigste wedstrijd in de Premier League. Locadia onderschepte vervolgens de bal, omspeelde Arsenal-keeper Bernd Leno en plaatste de bal in het lege doel. De 25-jarige Locadia had in de afgelopen negentien duels waarin hij in actie kwam niet gescoord. Hij beleefde nog een uitstekende start in Brighton door in zijn eerste twee optredens - één keer in de competitie en één keer in de FA Cup - te scoren.



Locadia speelde een goede wedstrijd vanaf de linkerflank van het veld. In de 80ste minuut kreeg de voormalig aanvaller van PSV ook nog een goede kans op de 2-1, maar deze keer ging zijn schot voorlangs. In de 85ste minuut werd hij vervangen door Anthony Knockaert.