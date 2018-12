Locadia doet Everton de das om met tweede goal in twee wedstrijden

Brighton & Hove Albion betaalde in januari 2018 een recordbedrag aan PSV voor de inmiddels 25-jarige spits: zo'n 16 miljoen euro. Nog nooit had de Engelse ploeg, waar ook Davy Pröpper speelt, zoveel betaald voor een speler. Inmiddels is het transferrecord van de Engelse club verbroken door Alireza Jahanbaksh, die afgelopen zomer voor 19 miljoen euro overkwam van AZ.



Hoewel Locadia vorig seizoen in zijn eerste twee wedstrijden meteen twee keer het net wist te treffen, kreeg de aanvaller het mede door blessures niet voor elkaar om een vaste basisplaats af te dwingen.



Ook dit seizoen moest de voormalig PSV-spits het doen met vooral invalbeurten. Sinds de wedstrijd van vorige week zaterdag, tegen Bournemouth, posteert coach Chris Hughton Locadia ineens vanaf de eerste minuut aan de linkerflank. Met twee goals in drie wedstrijden lijkt de Nederlander dat vertrouwen uit te betalen. Voor zijn goal tegen Arsenal was het liefst tien maanden geleden (24 februari 2018, tegen Swansea City) dat Locadia had gescoord in de Premier League.