Lleyton Hewitt stomverbaasd door sportiviteit van Jack Sock

Aan het begin van deze eeuw, in de jaren voordat Roger Federer ons leerde dat we al die tijd naar amateurs hadden zitten kijken, was Lleyton Hewitt de beste tennisser ter wereld. Niet heel lang, en niet met verpletterende dominantie, maar de Australiër was wel degelijk de beste. Hij won de US Open in 2001, mocht zich enkele maanden later de nummer 1 van de ATP-ranking noemen, en schreef het jaar daarop Wimbledon op zijn naam.