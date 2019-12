Ljungberg gaat advies inwinnen bij oude leermeester Wenger

Fredrik ‘Freddie’ Ljungberg, interim-trainer bij Arsenal na het ontslag van Unai Emery, is voornemens advies in te winnen bij Arsène Wenger. Dat zei de 42-jarige Zweed in aanloop naar het duel met Brighton & Hove Albion van donderdagavond.

,,Ik zou echt graag met hem willen spreken”, zei Ljungberg. ,,De afgelopen periode was alleen een beetje hectisch. Maar het staat op mijn lijstje.” Wenger, die in oktober zeventig jaar werd, was van 1996 tot 2018 trainer van Arsenal. Hij werd drie keer landskampioen.

De laatste twee landstitels maakte Ljungberg ook mee. De voormalig middenvelder kwam in de zomer van 1998 voor 4,5 miljoen euro over van Halmstads BK en verkaste in de zomer van 2007 voor datzelfde bedrag naar West Ham United. De 75-voudig international van Zweden was namens Arsenal goed voor 72 goal in 325 wedstrijden.