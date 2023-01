Liverpool wint FA Cup-return bij Wolves, Cody Gakpo na uur naar de kant

Met videoCody Gakpo heeft zich met Liverpool geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Nadat de eerste wedstrijd tegen Wolverhampton in 2-2 eindigde, wonnen de Reds de replay dinsdagavond met 0-1. Een opsteker voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp, die in de Premier League slechts negende staat.

In de volgende ronde speelt Liverpool over anderhalve week tegen Brighton & Hove Albion. De ploeg kan zich dan revancheren voor de smadelijke 3-0 nederlaag die afgelopen weekend werd geleden in de Premier League.

Voor Gakpo was er tegen Wolves opnieuw een basisplaats. De van PSV overgekomen aanvaller kreeg op op Molineux in Wolverhampton in de eerste helft een aardige schietkans, maar zijn poging ging over. Zo blijft het nog wachten op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. De aanvaller werd in de 66ste minuut gewisseld voor Mohamed Salah.

Tiener Elliott matchwinner

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al na een klein kwartier spelen. De pas 19-jarige Harvey Elliott profiteerde van het feit dat Wolves-keeper José Sá volledig verkeerd stond opgesteld en bezorgde Liverpool zo eindelijk de eerste overwinning van 2023.

In de tweede helft probeerde Wolverhampton net als in de eerste wedstrijd in Liverpool gelijk te maken. Vooral Raúl Jiménez kreeg een grote kans. Zijn kopbal werd maar net tegengehouden door Joe Gomez. Een kopbal van Matheus Cunha in de laatste minuut was niet hard genoeg.

Bekijk het winnende doelpunt.

De cijfers van de Premier League

