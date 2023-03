Liverpool wil man die veld bestormde in kraker tegen Manchester United levenslang schorsen

De man gleed echter onderuit en raakte daarbij enkele spelers van Liverpool die voor de tribunes het doelpunt vierden. Linksback Andrew Robertson ging daarbij ook onderuit en had last van zijn enkel. De Schot kon de laatste minuten van de wedstrijd wel uitspelen.

De onderuit gegleden veldbetreder werd door twee stewards afgevoerd richting de catacomben van het Anfield-stadion. Jürgen Klopp, de trainer van Liverpool, was furieus en schreeuwde de fan van alles toe. De Duitser moest door de grensrechter en vierde official tot kalmte worden gemaand.

,,Voor dit onacceptabele en gevaarlijke gedrag zijn geen excuses”, aldus Liverpool in een verklaring over de veldbetreder. De Engelse club wil de man voor altijd weren uit de voetbalstadions. Dat juridische proces is volgens The Reds al in gang gezet.