Liverpool wil Courtois, Klopp heeft geen interesse in Real

'Klopp heeft geen interesse in Real'

Sinds Zinedine Zidane zijn afscheid aankondigde bij Real Madrid, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Jurgen Klopp wordt genoemd als mogelijke opvolger. Voormalig bestuursvoorzitter Christian Purslow denkt niet dat Klopp de overstap naar Madrid zal maken, zo weet Sky Sports.



,,Het grote verschil is de enorme rijkdom in de Premier League. Het is financieel niet interessant voor trainers om naar Real Madrid te gaan. Het komt neer op prestige, trofeeën en het potentieel dat ze zien. Ik denk niet dat Klopp interesse heeft om weg te gaan.

Courtois geniet interesse van Liverpool

Eerder raakte al bekend dat Chelsea de onderhandelingen over een contractverlenging met Thibaut Courtois had stopgezet. De keeper lijkt op weg naar de uitgang bij The Blues. De Belg zou in de belangstelling staan van Liverpool volgens Sky Sports. The Reds zijn op zoek naar een nieuwe keeper na het debacle van Loris Karius in de finale van de Champions League.

PEC Zwolle doet ultiem bod op Van Duinen

PEC Zwolle heeft een laatste bod uitgebracht op Mike van Duinen, de 26-jarige spits van Excelsior met wie de club in hoofdlijnen al akkoord is over een overstap.

Excelsior veegde twee maanden geleden al een eerste bod op de Haagse aanvaller van tafel. De Rotterdamse club voelde niets voor het voorstel van PEC Zwolle om de aan NEC verhuurde Ted van de Pavert en Anass Achahbar in de deal te betrekken. Ook een vernieuwd, tweede bod werd vervolgens door Excelsior afgewezen.

Inmiddels is het doelwit zelf al tot een vergelijk gekomen met de nummer negen van de eredivisie. PEC Zwolle heeft eerder deze week een met een derde en - naar eigen zeggen - laatste bod een ultieme poging gedaan om Van Duinen, die in Rotterdam tot medio 2019 onder contract staat, in te lijven.

Als Excelsior daarmee akkoord gaat, kan PEC Zwolle de beoogde aanvalsleider spoedig presenteren. Van Duinen was 8 keer trefzeker in 29 wedstrijden in zijn tweede seizoen in Rotterdam. Eerder was hij actief in het Düsseldorf en voor Roda JC en ADO Den Haag.



Rui Patricio verscheurt zijn contract bij Sporting

Doelman Rui Patricio heeft zijn contract bij Sporting Portugal verscheurd. De dertigjarige doelman, die al op twaalfjarige leeftijd werd opgenomen in de jeugdopleiding van Sporting en nooit voor een andere club speelde, is naar eigen zeggen helemaal klaar met voorzitter Bruno de Carvalho.

Patricio houdt de eigenzinnige voorzitter verantwoordelijk voor de aanval van hooligans op het trainingscomplex van Sporting, zo'n twee weken geleden. Diverse spelers liepen daarbij rake klappen op, spits Bas Dost moest zelfs naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan verwondingen op zijn hoofd.

Patricio is ook de nummer 1 van de nationale ploeg. De keeper veroverde twee jaar geleden met Portugal de Europese titel en bereidt zich nu met zijn land voor op het WK. Hij liet in Portugese media weten recht te hebben op een vertrekvergoeding bij Sporting. ,,Ik was namelijk doelwit van geestelijk en fysiek geweld.''

Voorzitter De Carvalho schreef direct een persconferentie uit, waarin hij Patricio en diens zaakwaarnemer Jorge Mendes betichtte van chantage. Volgens de preses, die zwaar onder vuur ligt en op 23 juni tijdens de ledenraadsvergadering moet zien te voorkomen dat hij wordt weggestuurd, wil de doelman graag overstappen naar de Engelse club Wolverhampton Wanderers. Mendes zou echter 7 miljoen euro van de transfersom willen hebben en dat weigert De Carvalho.

,,Ik hoop dat Rui hier goed over gaat nadenken, hij heeft daar zeven dagen de tijd voor'', zei De Carvalho. ,,Deze club heeft hem gemaakt tot wie hij nu is. Hopelijk kan hij Sporting op een andere manier verlaten dan zo. De deur blijft altijd openstaan voor hem.''