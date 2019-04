Liverpool weer aan kop na late zege bij Southampton

The Saints namen al na iets meer dan acht minuten brutaal de leiding. Een lange bal werd door Pierre-Emile Højbjerg doorgekopt en Shane Long schoot van een meter of zeven overtuigend raak. Het was de eerste goal van Southampton tegen Liverpool in meer dan 460 minuten. De laatste treffer van de zuiderlingen tegen Liverpool kwam uitgerekend van de voet van Sadio Mané, die twee keer scoorde die middag.



De bezoekers, voor wie Virgil van Dijk de hele wedstrijd speelde en Georginio Wijnaldum na iets minder dan een uur werd gewisseld, gingen op zoek naar de gelijkmaker en slaagden daar nog voor rust in. Naby Keita was 10 minuten voor de pauze het eindstation van een afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold.



In het verloop van de tweede helft zette Liverpool meer en meer druk op het doel van keeper Angus Gunn, maar dit resulteerde aanvankelijk nergens in. Dat veranderde pas in de 80ste minuut, toen The Reds hun tegenstanders een lesje in omschakelen gaven. Een hoekschop van Southampton werd weggewerkt, waarna Salah vanaf de eigen helft vertrok. De Egyptenaar was na bijna zeven wedstrijden weer eens trefzeker. Zes minuten later besliste Jordan Henderson het duel: 1-3.



Door de overwinning bij Southampton staat Liverpool weer bovenaan in de Premier League. Nummer 2 Manchester City speelt dit weekeinde op Wembley in de halve finale van de FA Cup. Southampton blijft na de late nederlaag steken op de zestiende plaats, op vijf punten van de degradatiestreep.