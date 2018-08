Liverpool voorlopig nog zonder Kroatisch international Lovren

Lovren, die met Kroatië de finale van Frankrijk verloor, keerde vorige week terug in Liverpool. Hij was niet in staat om mee te trainen. ,,Hij is niet fit. Vorig jaar had hij al dezelfde klachten, maar toen kon hij er gewoon mee spelen'', aldus trainer Jürgen Klopp. ,,Bij het WK heeft hij drie wedstrijden gespeeld van 120 minuten en dat heeft hem geen goed gedaan.''