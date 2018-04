Liverpool verspeelt zege na knappe comeback West Brom

Salah evenaart record Shearer, Ronaldo en Suarez met 31ste PL-goal

15:11 Mohammed Salah heeft zich vanmiddag in een illuster rijtje geschaard. De Egyptenaar van Liverpool maakte in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion zijn 31ste doelpunt van het seizoen in de Premier League en evenaart daarmee een record.