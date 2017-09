Liverpool vecht schorsing Mané aan

Mané kreeg zaterdag rood voor een trap in het gezicht van keeper Ederson van Manchester City. Hij kwam met hoog opgeheven been inzetten bij de Braziliaan, die op de brancard van het veld moest. Liverpool verloor de wedstrijd met 5-0. De Engelse voetbalbond FA buigt zich over het beroep van Liverpool.



De schade voor Ederson viel mee. Hij kan morgen in De Kuip meedoen tegen Feyenoord in de Champions League.



Bekijk hieronder de overtreding van Mané: