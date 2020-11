Liverpool tegen Atalanta weer met Mo Salah

Salah was vorige week positief getest op het coronavirus, een besmetting die hij vermoedelijk had opgelopen bij de bruiloft van zijn broer in Egypte. Hij ontbrak daarom zondag ook in het competitieduel met Leicester City.

,,Mo heeft weer met de groep getraind en het zag er goed uit”, zei Klopp op de persconferentie een dag voor het duel met de Italianen. ,,Hij is opnieuw negatief getest en is daarom, zoals de situatie nu is, beschikbaar. We moeten alleen even kijken wat we met hem doen, want tot drie dagen geleden zat hij nog in quarantaine.”