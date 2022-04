Liverpool stort na geweldige eerste helft in, maar ligt wel op koers voor halve finales

Tennissers Suzan Lamens en Gijs Brouwer kennen droomde­buut op hoogste niveau

Suzan Lamens heeft een uitstekend WTA-debuut beleefd. De 22-jarige Nederlandse won in het Colombiaanse Bogota in drie sets van de Australische Astra Sharma: 6-4, 1-6, 6-4. Later op de dag maakte Gijs Brouwer het oranje feest compleet door ook zijn debuut op het hoogste niveau met een zege op te luisteren.

5 april