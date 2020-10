Liverpool-ster Mané test positief op coronavirus

Favorieten starten verspreid in openings­tijd­rit Giro

16:58 De favorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië komen zaterdag niet allemaal tegen het einde van de individuele tijdrit op Sicilië in actie. Onder anderen de Britten Simon Yates en Geraint Thomas hebben ervoor gekozen vroeg te starten in de openingsetappe.