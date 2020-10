Liverpool stalt talenten Elliott, Wilson en Woodburn op lager niveau in Engeland

Harry Wilson speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor Cardiff City, de huidige nummer zestien in het Championship. De 23-jarige Wilson is een linkspoot met een uitstekende vrije trap in zijn benen. Hij speelt al sinds 2005 bij Liverpool, maar werd de afgelopen vijf jaar ook al verhuurd aan Crewe Alexandra, Hull City, Derby County en Bournemouth. Met die laatste club degradeerde hij vorig seizoen uit de Premier League, ondanks zeven goals. Bij Derby County schitterde hij onder Frank Lampard met 18 goals in 49 wedstrijden. Jürgen Klopp liet Wilson onlangs meedoen in de Carabao Cup tegen Arsenal, maar de club kiest nu opnieuw voor een verhuurperiode voor de linkspoot. Wilson scoorde al drie keer in zeventien interlands voor Wales.

Harvey Elliott verkast op huurbasis naar Blackburn Rovers, dat zesde staat op het tweede niveau in Engeland. De 17-jarige Elliott staat te boek als een van de grootste talenten in Engeland. Elliott was 16 jaar en 1 maand oud toen hij op 4 mei 2019 debuteerde namens Fulham, waarmee hij de jongste speler ooit werd in de Premier League. Bij Liverpool mocht Elliott al negen keer meedoen in de hoofdmacht, maar Klopp kiest er nu voor om de linksbenige vleugelaanvaller te stallen in het Championship.



Ben Woodburn wordt nog een niveautje lager gestald. Hij speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor Blackpool, dat na flink wat (financiële) problemen in de afgelopen jaren nu is terug te vinden op plek 22 in de League One. De 21-jarige Woodburn werd onlangs ook nog aangeboden bij Sparta Rotterdam, maar Henk van Stee bedankte. Woodburn was 17 jaar en 42 dagen oud bij zijn debuut voor Liverpool, maar werd de afgelopen twee seizoenen ook al verhuurd aan Sheffield Wednesday en Oxford United.